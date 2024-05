STR O líder norte-coreano Kim Jong Un (centro) durante o fineral do ex-chefe de propaganda do regime, Kim Ki Nam, em foto divulgada pela agência estatal KCNA

A imprensa estatal da Coreia do Norte anunciou nesta quarta-feira (8) a morte do ex-chefe de de propaganda do regime, Kim Ki Nam, que muitos consideram o mentor do culto à personalidade ao redor da dinastia Kim.

Imagens divulgadas pela agência estatal KCNA mostram o atual líder do regime hermético, Kim Jong Un, em um momento de reverência diante do caixão do "veterano revolucionário".

Segundo a agência, Kim Ki Nam, que estava hospitalizado desde 2022, faleceu na terça-feira aos 94 anos devido a uma "disfunção de múltiplos órgãos".

Ele ficou famoso por comandar durante décadas o crucial departamento de propaganda de Pyongyang, com o qual forjou o culto à dinastia Kim.

A imprensa estatal norte-coreana o descreveu como "um veterano do nosso Partido e da revolução, um teórico de prestígio e um proeminente ativista político.

No final da década de 2010, as funções de Kim Ki Nam como chefe da propaganda de Pyongyang foram assumidas por Kim Yo Jong, a influente irmã do atual líder.

A dinastia Kim, estabelecida pelo líder comunista Kim Il Sung, governa com mão de ferro a nação pobre e isolada por três gerações.

Para Ahn Chan-il, um desertor que se tornou pesquisador no Instituto Mundial de Estudos Norte-Coreanos, Kim Ki Nam "é o equivalente norte-coreano de Paul Joseph Goebbels", o chefe da propaganda da Alemanha nazista.

"As estratégias de propaganda e agitação da dinastia Kim nasceram todas da mente de Kim Ki Nam", disse o analista à AFP.