Suzanne Plunkett O Rei Charles III da Grã-Bretanha (à direita) ri ao lado do clínico chefe da Cancer Research UK, Charlie Swanton (atrás à direita), durante uma visita ao University College Hospital Macmillan Cancer Centre em Londres, em 30 de abril de 2024

O Reino Unido celebra, nesta segunda-feira (6), sem maiores comemorações, o primeiro aniversário da coroação de Charles III que, após ter esperado tanto tempo para suceder sua mãe Elizabeth II, vive um início de reinado acometido por um câncer.

Nenhum evento suntuoso está previsto para celebrar esse primeiro ano da coroação de Charles III e da rainha Camilla em 6 de maio de 2023 na Abadia de Westminster.

Ao meio-dia, a Royal Horse Artillery disparou 41 tiros de canhões do Green Park, perto do Palácio de Buckingham, e a Honourable Artillery Company disparou 62 da Torre de Londres.

O Palácio não indicou onde o rei, de 75 anos, celebrará essa data.

Em fevereiro, o monarca britânico foi diagnosticado com um câncer, enquanto recebia tratamento por uma inflamação na próstata. Ainda não se revelou a natureza exata de seu câncer.

- Um encontro com Harry? -

Na semana passada, o rei fez sua primeira aparição oficial em público após seu diagnóstico.

Acompanhado por sua esposa Camilla, de 76 anos, visitou o University College Hospital Macmillan Cancer Centre, um centro oncológico no centro de Londres, onde falou com pacientes que fazem quimioterapia.

Sua agenda pública será "calibrada cuidadosamente à medida que sua recuperação continue, em estreita colaboração com sua equipe médica", indicou o Palácio em abril.

Seus médicos estão "muito animados pelo progresso realizado até agora e seguem sendo positivos sobre a recuperação contínua do rei", acrescentou.

Charles III prevê participar na quarta-feira de uma Garden Party em Buckingham, e talvez, segundo a imprensa britânica, verá seu filho mais novo, Harry, que estará em Londres pelo segundo aniversário dos Jogos Invictus para soldados e veteranos feridos.

Harry e sua esposa americana, Meghan, abandonaram a primeira linha monárquica em 2020. Desde então, vivem na Califórnia e se distanciaram da família após uma difícil separação.

No final de junho, Charles e Camila receberão o casal imperial japonês no Palácio de Buckingham.

- Popularidade no auge -

O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, que coroou Charles há um ano, prestou homenagem a ele e disse que estava “impressionado com seu ininterrupto senso de dever”, apesar dos “desafios pessoais” que enfrenta.

A nora do rei, a Princesa Catherine de Gales, 42 anos, anunciou em março que também sofre de câncer e está fazendo quimioterapia.

No caso dela, o tipo de câncer de que sofre também não foi divulgado. Kate, como é conhecida, é a esposa do príncipe William, filho mais velho de Charles e herdeiro do trono.

Nesse início difícil de seu reinado, a família real viu sua popularidade aumentar no país.

De acordo com uma pesquisa publicada no domingo no The Mail on Sunday, 54% dos britânicos têm uma opinião positiva sobre Charles III, quatro pontos a mais do que há um ano. E 56% acham que ele está cumprindo bem o seu papel de soberano.

“A questão para a monarquia é se essa é uma melhora momentânea (na popularidade), devido à simpatia do público, ou se ela pode ser mantida, especialmente entre a geração mais jovem”, diz Gideon Skinner, da empresa de pesquisas Ipsos.