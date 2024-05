Hamas analisa com 'espírito positivo' proposta de trégua com Israel em Gaza O movimento islamista palestino Hamas analisa com "espírito positivo" a proposta de trégua com Israel, depois de quase sete meses de uma guerra que causou uma destruição "sem...

Home

Último Segundo

AFP

Hamas analisa com 'espírito positivo' proposta de trégua com Israel em Gaza