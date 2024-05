Alex Wroblewski Donald Trump durante um comício de campanha em Wisconsin, em 1º de maio de 2024

O republicano Donald Trump evitou se comprometer explicitamente a reconhecer os resultados das eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, nas quais ele enfrentará novamente Joe Biden, de acordo com uma entrevista transmitida nesta quinta-feira (2).

"Se tudo for conduzido honestamente, aceitarei os resultados com prazer", disse o ex-presidente, perguntado sobre a eleição presidencial pelo Milwaukee Journal Sentinel, de Wisconsin. "Mas se não for, teremos que lutar pelo bem do país".

Esses comentários são semelhantes aos que o magnata septuagenário fez após a eleição presidencial de 2020, quando não aceitou sua derrota para o democrata Biden.

"Resumindo: Donald Trump representa um perigo para nossa Constituição e para a democracia", disse um porta-voz da equipe de campanha de Biden nesta quinta-feira.

Na terça-feira, o ex-presidente republicano já havia falado com firmeza sobre a possibilidade de violência política após a eleição de novembro.

"Se não ganharmos, depende", disse Trump, cujos partidários, convencidos de que haviam vencido, invadiram o Congresso em 2020.

O ex-chefe de Estado é processado por seu papel nesse ataque e por tentar reverter os resultados das eleições, especialmente no estado da Geórgia.