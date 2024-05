Alexander Nemenov Visitantes observam equipamento militar capturado pelas forças russas na Ucrânia, exibido no complexo de monumentos da Segunda Guerra Mundial na Colina Poklonnya, a oeste de Moscou, em 1º de maio de 2024

A Rússia reivindicou nesta quinta-feira (2) a conquista de outra localidade no leste da Ucrânia, perto da cidade de Avdiivka, onde as tropas de Moscou estão em uma ofensiva e registraram avanços lentos nos últimos dias.

As tropas russas estão se apressando para avançar antes que Kiev receba um novo carregamento de ajuda militar dos Estados Unidos, que foi adiado por vários meses, deixando os militares ucranianos em desvantagem devido à escassez de munição.

O Ministério da Defesa de Moscou afirmou que suas tropas "libertaram completamente a localidade de Berdichi", depois que a Ucrânia anunciou no domingo sua retirada da cidade.

Berdychiv fica a 12 quilômetros de Avdiivka e é a localidade de maior tamanho de uma série de vilarejos no leste da Ucrânia que a Rússia afirma ter tomado nas últimas semanas.

O comandante do exército ucraniano, Oleksandr Syrsky, admitiu no domingo que a situação "piorou" na frente e que as tropas russas conseguiram "sucessos táticos" em várias áreas.

A Rússia está na ofensiva desde o fracasso do grande contra-ataque lançado pela Ucrânia no meio de 2023, beneficiada pelo desgaste do exército de Kiev, que tem dificuldades para recrutar novos soldados para repelir a invasão que começou em fevereiro de 2022.