Estudantes pró-palestinos acampam na maior universidade do México Dezenas de estudantes da Universidade Nacional Autônoma do México (Unam), a maior do país, acamparam nesta quinta-feira em protesto contra a ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza e em...

Home

Último Segundo

AFP

Estudantes pró-palestinos acampam na maior universidade do México