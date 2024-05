JONATHAN NACKSTRAND Uma foto tirada em 5 de maio de 2023 mostra o interior da "Big Branzino", uma luxuosa sauna flutuante de 30 metros quadrados, que flutua nas águas da capital sueca, Estocolmo

A Suécia e a Finlândia oferecem saunas cada vez mais incomuns, como mergulhar em uma antiga mina a uma profundidade de 90 metros ou relaxar no vapor dentro da cabine de uma roda-gigante.

A 90 metros de profundidade, sob a luz azulada de uma lanterna, corpos fumegantes de vapor emergem de uma sauna antes de mergulharem na água azul-turquesa de um lago subterrâneo.

Na Suécia, entre as gélidas paisagens suecas e as florestas nevadas de Bergslagen (centro), uma sauna muito especial foi inaugurada em 2022 na cidade de Borlange, escondida nas entranhas dessa região de mineração.

A antiga mina de minério de ferro, fechada em 1968, foi reconstruída para receber clientes que buscam calor e, acima de tudo, uma "experiência especial", disse à AFP Daniel Karlsson, presidente da Adventure Mine.

"As saunas de hoje são uma experiência de luxo. Aqui não é apenas uma sauna, é uma experiência especial com a natureza", diz ele, vestido com um terno vermelho e seu capacete adornado com uma lanterna.

Enterrado no subsolo, esse espaço oferece um refúgio completamente isolado do mundo. "Não vemos o sol da mina. Não há nada que nos distraia do prazer da sauna. Sem telefones celulares, sem sol, sem vento", diz Karlsson.

Apreciada mundialmente por suas qualidades relaxantes, a sauna, uma cabana de madeira na qual se toma um banho de calor seco com temperatura de até 100°C, é uma tradição social e familiar há mais de 2.000 anos.

Ela se originou na Finlândia e na Estônia.

- Proximidade com o meio ambiente -

Atualmente, alguns amantes dessa tradição querem ampliar a experiência.

Na capital da Finlândia, Helsinque, a roda-gigante com vista para o centro da cidade oferece uma sauna em uma de suas cabines. O custo de uma sessão é alto, variando de 240 a 350 euros (256 a 374 dólares).

"Você pode obter uma boa relação vapor/calor se quiser, mesmo que ela seja bem pequena. Você pode acomodar até quatro ou cinco pessoas. Além disso, as vistas são mais divertidas" do que em uma sauna tradicional, diz Vivi Makelainen, chefe da roda-gigante de Helsinque.

Declarada Patrimônio Imaterial da Unesco em 2020, a tradição da sauna está profundamente enraizada no país nórdico. O país tem cerca de 3,3 milhões de saunas para 5,5 milhões de habitantes, de acordo com a organização mundial.

Embora as saunas geralmente estejam localizadas na privacidade de vilas ou prédios de apartamentos nórdicos, no arquipélago de Estocolmo, na Suécia, uma pequena cabana flutua sobre as águas da capital.

Trata-se da "Big Branzino", uma sauna de luxo de 30 m2, projetada e construída em 2022 a pedido de um cliente sueco particular.

"Ele veio ao nosso escritório e pediu uma sauna realmente extraordinária, algo sem precedentes. Então, criamos esse formato para maximizar a proximidade com o ambiente", explica o arquiteto Johan Strandlund.

A pequena estrutura de madeira, cercada por grandes janelas, também inclui um terraço no telhado. Na ponte, há um espaço ao ar livre para o timoneiro.

"Mesmo quando a sauna não está funcionando, o fogo ainda é uma excelente fonte de calor nas noites frias de verão", acrescenta.