CHARLY TRIBALLEAU Policiais de Nova York posicionados na entrada da Universidade de Columbia, em 1º de maio de 2024

Cerca de 300 pessoas foram presas em uma intervenção policial contra manifestantes em universidades de Nova York, como Columbia, o coração dos protestos pró-palestinos que se espalharam pelos Estados Unidos, anunciou o prefeito da cidade, acusando pessoas de fora de quererem semear o "caos".

"Aproximadamente 300 pessoas foram presas na Universidade de Columbia e no City College", disse o prefeito Eric Adams nesta quarta-feira (1º) em uma coletiva de imprensa, cercado por oficiais da polícia de Nova York.

Dessas, 109 em Columbia e 173 no City College.

"Estamos processando as prisões para distinguir entre os estudantes [do centro] e aqueles que não deveriam estar no campus", disse Adams, que acusou os últimos de "transformar protestos pacíficos em atitudes perversas antissemitas e anti-Israel".

"Sabíamos e vimos que havia pessoas que [...] só se preocupavam em semear o caos", disse ele, antes de enfatizar que "não há lugar para o ódio na cidade". Na terça-feira, pela segunda vez em menos de duas semanas, a reitora de Columbia, Minouche Shafik, pediu a intervenção da polícia para retirar um grupo de estudantes que ocupou um prédio do campus, o Hamilton Hall, nas primeiras horas da manhã de terça-feira e para desmontar as barracas erguidas no local por estudantes pró-palestinos.

Dezenas de policiais da tropa de choque entraram com um caminhão guindaste por uma janela do segundo andar do prédio para prender os cerca de 30 manifestantes amotinados, que exigiam que a escola cortasse todos os laços com Israel e com as empresas que lucram com a guerra contra o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza.

O prefeito elogiou o fato de que "não houve feridos ou confrontos violentos" em uma operação "organizada e calma".

De acordo com o comissário de polícia de Nova York, Edward Caban, os detidos foram acusados de invasão de propriedade, danos ao patrimônio público e roubo.

"Vamos deixar que o sistema de justiça criminal faça o seu trabalho", disse Caban, antes de observar que as universidades trabalharam durante semanas com os manifestantes para resolver a situação e restaurar a ordem em seus campi de forma pacífica.

"Mas quando ficou claro que a segurança pública era uma preocupação real, especialmente depois que os manifestantes agravaram a situação invadindo um prédio da universidade, a polícia de Nova York foi chamada para fazer seu trabalho", enfatizou.

A Universidade de Columbia tem sido o epicentro dos protestos das últimas duas semanas, que se espalharam por outros campi em todo o país, o que representa um desafio para as autoridades administrativas que tentam equilibrar os direitos de liberdade de expressão com as reclamações de que as manifestações se desviaram para o antissemitismo e o ódio.

Em uma declaração emitida pela Columbia no dia anterior, a administração enfatizou que a resposta era contra "as ações dos manifestantes, não sua causa".