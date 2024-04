PABLO PORCIUNCULA O ex-presidente uruguaio José Mujica durante cerimônia em que foi homenageado por sua contribuição ao processo de paz colombiano, em Montevidéu, em 16 de fevereiro de 2023

Pablo PORCIUNCULA

José Mujica, ex-presidente do Uruguai e líder da esquerda latino-americana, anunciou, nesta segunda-feira (29), que tem um tumor no esôfago com prognóstico "muito complexo", mas prometeu continuar na cena política e disse estar "grato" por sua vida.

O ex-presidente, de 88 anos, relatou em coletiva de imprensa que descobriu o tumor na última sexta-feira, durante um check-up.

"É obviamente algo muito comprometido", disse Mujica.

"E é duplamente complexo no meu caso porque sofro há mais de 20 anos de uma doença imunológica que afetou, entre outras coisas, os meus rins, o que cria dificuldades para técnicas de radioterapia ou cirurgia", explicou, em alusão à vasculite com que foi diagnosticado em 2004.

"Na minha vida mais de uma vez a morte me rondou [...] Desta vez me parece que veio com a foice em riste e vamos ver o que acontece", afirmou.

Consultada pela AFP, a médica pessoal de Mujica, Raquel Panone, disse que "não está confirmado" que o tumor seja maligno, embora "a imagem é sugestiva".

"Temos que esperar os resultados da anatomia patológica e de outros estudos para decidir o tratamento", informou e enfatizou que o ex-presidente "segue com sua vida normal".

- 'Enquanto eu aguentar, aqui estarei' -

Mujica, um ex-guerrilheiro que foi deputado, senador, ministro e presidente do Uruguai de 2010 a 2015, segue sendo uma figura de peso na Frente Ampla (FA), coalizão de esquerda que esteve no poder de 2005 a 2010, quando assumiu o presidente de centro direita Luis Lacalle Pou.

Nesta segunda-feira, assegurou que continuará militando politicamente, "fiel" a seu pensamento: "Enquanto aguentar, aqui estarei".

Seu afilhado político, Yamandú Orsi, favorito a se tornar candidato presidencial da FA nas eleições de outubro, se disse consternado com a notícia do tumor, mas incentivado pelo exemplo de vida de seu mentor.

"Ele mesmo nos diz que até o final de seus dias vai continuar com o mesmo compromisso de sempre. É um convite a todos a redobrarem seus esforços por um país melhor", disse Orsi a jornalistas.

Personalidades de todo o espectro político uruguaio enviaram mensagens afetuosas a Mujica, incluindo o ex-presidente Julio Sanguinetti (1985-1990 e 1995-2000), também octogenário e por décadas seu adversário ferrenho.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também saudou, nesta segunda, "o irmão Mujica". "Você é um farol na luta por um mundo melhor", postou em sua conta na plataforma X com uma foto dos dois a bordo do lendário Fusca de Mujica.

- 'A vida é bela' -

Nascido em Montevidéu em 20 de maio de 1935, José Alberto Mujica Cordano foi membro da guerrilha dos MLN-Tupumaros que se insurgiu contra governos democráticos nas décadas de 1960 e 1970.

Embora derrotados em 1972, muitos uruguaios os culparam de criar as condições para o golpe de Estado de 1973 que iniciou uma ditadura cívico-militar que durou hasta 1985.

Mujica passou 12 anos preso durante este tempo, grande parte deles em regime de isolamento.

Em sua mensagem desta segunda-feira, deu alguns conselhos aos jovens.

"Quero dizer-lhes que a vida é bela, e que passa, se esvai, e o X da questão é recomeçar toda vez que a gente cai", disse, defendendo que sempre se opte pelo amor no lugar do ódio.

"A única liberdade que existe está na cabeça e se chama vontade e se não a usamos, não somos livres", enfatizou.

"No mais, sou grato e no fim das contas, aproveitei a vida", concluiu, em meio a aplausos e gritos de "Vamos, Pepe!".

Mujica, que não teve filhos, mora com a esposa, Lucía Topolansky, uma ex-guerrilheira como ele e ex-vice-presidente do Uruguai entre 2017 e 2020, em um sítio nos arredores de Montevidéu, onde ele mesmo cuida de uma horta.