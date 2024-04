AFP Estudantes pró-Israel e pró-Palestina em acampamento no campus da Universidade da Califórnia, Los Angeles

Quase 100 manifestantes pró-Palestina foram detidos na manhã de sábado em um campus de Boston, Estados Unidos, e o acampamento foi esvaziado pela polícia, anunciou a Universidade Northeastern em um comunicado.

"Como parte da evacuação, quase 100 pessoas foram detidas pela polícia. Os estudantes que apresentaram o documento de identificação da Universidade Northeastern foram liberados (...) Aqueles que se negaram a comprovar o vínculo foram detidos", afirmou o centro universitário na rede social X.

A universidade destacou que, durante a noite de sexta-feira, os manifestantes proferiram "violentos insultos antissemitas".

Iniciadas na semana passada na Universidade de Columbia, em Nova York, as manifestações de apoio aos palestinos e contra a guerra travada por Israel na Faixa de Gaza se propagaram por vários campi americanos, da Califórnia à Nova Inglaterra (nordeste), passando pelo sul do país.

"O que começou há dois dias como um protesto estudantil foi infiltrado por organizadores profissionais sem ligação com a Universidade Northeastern", denunciou o centro de ensino de Boston, cidade histórica do nordeste dos Estados Unidos que também abriga a renomada Harvard.

Os estudantes detidos no campus serão submetidos a "procedimentos disciplinares", mas "não a medidas jurídicas", segundo o comunicado da universidade.

A reitoria da Universidade Columbia, epicentro do movimento, anunciou que desistiu de recorrer à Polícia de Nova York (NYPD) para esvaziar o acampamento instalado em seu campus, mas afirmou que um dos líderes do movimento foi proibido de entrar na área da universidade.

