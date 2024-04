Jade GAO De acordo com a Lei de Serviços Digitais (LSD) da UE, a Shein será submetida a regras mais rígidas a partir do final de agosto

JADE GAO

A Comissão Europeia, o Executivo da UE, incluiu nesta sexta-feira (26) a gigante chinesa do comércio têxtil Shein entre as plataformas digitais submetidas a regras de controle mais rigorosas para operar no bloco.

A Shein, uma loja online especializada em moda, passa a integrar um grupo que inclui plataformas como Facebook, X ou TikTok, sujeitas a regras de operação especialmente rígidas por seu tamanho.

De acordo com a Lei de Serviços Digitais (LSD), que regulamenta o setor, a Shein será submetida a regras mais rígidas a partir do final de agosto.

As regras especiais, reservadas às grandes plataformas, incluem a implementação de medidas para "proteger os consumidores da compra de bens inseguros ou ilegais", afirmou a Comissão.

Também exige medidas para prevenir a "venda e distribuição de produtos potencialmente prejudiciais a menores de idade".

As grandes plataformas também devem passar por uma auditoria externa independente uma vez por ano, pagando pelos custos.

A Shein anunciou que tem 108 milhões de usuários mensais ativos nos países da UE.

Outra grande loja online, a também chinesa Temu, deve ser a próxima a ficar sob vigilância da UE, com os seus mais de 70 milhões de usuários mensais ativos na UE em apenas um ano de operação.