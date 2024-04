AFP Moulin Rouge completará 135 anos no dia 6 de outubro

As pás do emblemático cabaré Moulin Rouge, um dos monumentos mais famosos de Paris, caíram durante a madrugada desta quinta-feira (24), três meses antes de a capital francesa acolher os Jogos Olímpicos e receber milhões de visitantes.



Embora as causas do incidente ainda sejam desconhecidas, o diretor do Moulin Rouge, Jean-Victor Clerico, declarou que não havia sinais de "sabotagem", mas que foi causado por um "problema técnico".

Na madrugada desta quinta-feira, as pás imortalizadas pelo pintor Henri de Toulouse-Lautrec no final do século 19, ruíram, disseram os bombeiros à AFP.

As letras M, O e U do seu nome, localizadas na fachada, também caíram, mas não houve feridos e não há risco de outro desabamento na estrutura do prédio, segundo os bombeiros.

"É incrível", disse Exaucé, que não quis revelar seu sobrenome, à AFP. Este cozinheiro do Moulin Rouge encontrou as peças no chão quando chegou ao local por volta das 8h da manhã.

A entrada do estabelecimento foi isolada na manhã desta quinta-feira, mas a rua não foi bloqueada, enquanto um caminhão retirava os objetos caídos, confirmou um jornalista da AFP.

"É estranho. É como se tivéssemos cortado a cabeça da Torre Eiffel. Dói. Espero que consertem rapidamente", disse à AFP Daniel, 58 anos, que passa por lá todos os dias a caminho do trabalho.

A empresa proprietária disse à AFP que "é a primeira vez que ocorre um acidente deste tipo desde a fundação do Moulin Rouge, em 6 de outubro de 1889".

Templo do cancan

"Felizmente aconteceu depois da hora de encerramento", acrescentou a empresa, segundo a qual, "todas as semanas a direção técnica do cabaré verifica o mecanismo das pás do moinho sem encontrar problemas".

"O próprio local tem vigilância 24 horas por dia, principalmente no telhado, com presença humana. Já sabemos que não se trata de sabotagem, mas de um problema técnico", disse Clerico à imprensa.

O único incidente grave no templo mundial do cancan foi um incêndio provocado por obras em 1915, que levou a seu fechamento por nove anos, segundo o cabaré.

Este estabelecimento, que completará 135 anos no dia 6 de outubro, está localizado ao pé da colina turística de Montmartre, no norte de Paris, e no coração do animado bairro Pigalle.

Sinônimo das agitadas noites parisienses ao lado do Lido e com suas dançarinas de cancan, atrai todos os dias milhares de visitantes de todo o mundo, que tiram fotos em frente à sua fachada.

Os espetáculos com dançarinas de anáguas e lendas como La Goulue, la Môme Fromage, Nini Pattes en l'air e Mistinguett, tornaram esta instituição famosa.

O filme musical de Baz Luhrmann, "Moulin Rouge", de 2001, estrelado por Nicole Kidman e Ewan Mc Gregor, reforçou seu interesse internacional.

O Moulin Rouge recebe 600 mil espectadores por ano, com duas apresentações por noite, 365 dias por ano, e emprega cerca de 450 trabalhadores.