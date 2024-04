Ucrânia ataca instalações de energia na Rússia com drones A Ucrânia executou nesta quarta-feira ataques com drones contra infraestruturas de energia no oeste da Rússia, confirmaram fontes militares em Kiev, que multiplicou as ações contra este tipo...

