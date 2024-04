Divulgação Uma imagem sem data do hipopótamo Gen-chan, divulgada pelo Zoológico Tennoji em Osaka, Japão, em 23 de abril de 2024

Gen-chan, um hipopótamo do zoológico de Osaka, procedente de um parque no México, foi considerado macho durante anos, mas depois de ver seu comportamento incomum e um teste de DNA, descobriu-se que na verdade era uma fêmea.



Este mamífero semiaquático, que tem atualmente 12 anos, chegou ao zoológico de Osaka, no oeste do Japão, em 2017, vindo do parque Africam Safari de Puebla, no centro do México, e cujos responsáveis garantiram que se tratava de um macho.

Mas os membros do zoológico japonês não conseguiam acreditar.

Principalmente quando observaram que Gen-chan, quando adulto, não tinha o comportamento típico dos machos de sua espécie, que marcam seu território e afirmam sua autoridade espalhando seus excrementos com um movimento circular de sua cauda. Gen-chan também não cortejava fêmeas.

Os funcionários do zoológico não conseguiram verificar visualmente o sexo, pois esses animais podem ser muito perigosos.

"Foi por isso que solicitamos um teste de DNA a uma instituição externa e o resultado mostrou que era uma fêmea", anunciou recentemente o zoológico de Osaka, acrescentando que não iria mudar o nome do animal.

"Chan" é um diminutivo afetuoso no Japão usado para menores, principalmente meninas.