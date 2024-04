Saul Loeb (Da esquerda para a direita) As ginastas americanas Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman e Maggie Nichols, durante uma audiência no Senado dos Estados Unidos sobre as falhas para investigar as denúncias contra Larry Nassar

SAUL LOEB

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (23) que vai desembolsar cerca de 139 milhões de dólares (723 milhões de reais) para indenizar mais de uma centena de vítimas de abusos sexuais cometidos pelo ex-médico da seleção nacional de ginástica, Larry Nassar.

Nassar, de 60 anos, trabalhou como médico na federação de ginástica dos Estados Unidos e na Universidade Estadual de Michigan por mais de duas décadas.

"Lawrence Nassar abusou de sua posição, traindo a confiança daqueles sob seus cuidados e supervisão médica", disse o vice-procurador-geral Benjamin C. Mizer em um comunicado.

As acusações contra ele, acrescentou Mizer, "deveriam ter sido levadas a sério desde o início".

"Embora estes acordos não revertam os danos infligidos por Nassar, a nossa esperança é que ajudem a dar às vítimas dos seus crimes o apoio de que necessitam para continuar se curando", acrescentou.

Nassar foi preso em 2016 no Michigan e condenado em 2018 a 175 anos de prisão por abusar sexualmente de mais de uma centena de atletas, incluindo medalhistas olímpicas como Simone Biles, Aly Raisman e McKayla Maroney.

Durante o julgamento, ele admitiu ter agredido sexualmente atletas enquanto trabalhava na Federação Americana de Ginástica, na Universidade Estadual de Michigan e em uma sala em Lansing, no mesmo estado.

Mais de 150 vítimas o confrontaram durante o julgamento, oferecendo seus depoimentos sobre os abusos que sofreram por parte do até então renomado médico.

Uma investigação interna concluiu que houve erros no tratamento das denúncias recebidas contra Nassar.

A inação das autoridades permitiu ao médico agredir sexualmente mais jovens até ser finalmente preso em 2016.

Os acordos anunciados na segunda-feira "resolverão queixas administrativas contra os Estados Unidos que alegavam que o FBI não conseguiu conduzir uma investigação adequada sobre a conduta de Nassar", disse o Departamento de Justiça.

Em depoimento perante um comitê do Senado dos Estados Unidos em setembro de 2021, o diretor do FBI, Christopher Wray, reconheceu as falhas da agência, que ele descreveu como "imperdoáveis".

"Lamento especialmente que houvesse pessoas no FBI que tiveram a sua própria oportunidade de prender este monstro em 2015 e falharam", disse Wray, dirigindo-se às vítimas do médico.

As vítimas de Nassar chegaram a um acordo de US$ 380 milhões com a Federação de Ginástica dos EUA em 2021.

A Federação declarou falência em 2018, depois que uma onda de acusações contra Nassar inundou a organização.

A Universidade Estadual de Michigan também chegou a um acordo de US$ 500 milhões com centenas de vítimas de Nassar em 2018.

Nassar foi esfaqueado por outro preso em julho do ano passado na prisão estadual da Flórida, onde cumpre pena, mas se recuperou dos ferimentos.