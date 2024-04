Chris Jackson Huw Edwards apresenta o Dia em Memória do Holocausto, em Londres em 27 de janeiro de 2020

O apresentador Huw Edwards, âncora do jornal das 22 horas da BBC há 20 anos e que esteve envolvido em um escândalo sexual com um menor de idade, pediu demissão nesta segunda-feira (22), anunciou o grupo britânico.

O galês, associado aos principais acontecimentos do Reino Unido desde o início dos anos 2000, "pediu demissão hoje (segunda-feira) e deixou a BBC", escreveu o veículo de comunicação em comunicado.

"Após 40 anos de serviço, Huw explicou que tomou esta decisão seguindo o conselho de seus médicos", acrescentou a BBC.

Edwards, de 62 anos, foi suspenso em julho, após ser acusado de pagar um menor de idade em troca de fotografias de caráter pornográfico.

O apresentador posteriormente foi internado em decorrência de uma depressão.

Em declaração a um tabloide em julho do ano passado, uma mãe acusou o apresentador de pagar 35 mil libras (quase R$ 227 mil na cotação atual) ao menor em troca de fotos pornográficas ao longo de três anos.

O tema chegou às primeiras páginas dos jornais e a BBC foi duramente criticada pela forma como lidou com o escândalo.

O caso foi seguido por outros semelhantes revelados e investigados pela imprensa britânica.

Huw Edwards é um dos apresentadores mais conhecidos da emissora e um dos jornalistas mais bem pagos da BBC, com um salário anual de cerca de 435.000 libras (R$ 2,8 milhões).

O âncora anunciou notícias emblemáticas como a morte da rainha Elizabeth II, no dia 8 de setembro de 2022, e também foi o comentarista no casamento dos príncipes de Gales, William e Catherine, na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012 e, mais recentemente, em maio de 2023, na coroação do rei Charles III.