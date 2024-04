ALAIN JOCARD O desfile aconteceu em frente ao Castelo de Vincennes, perto de Paris

Cerca de 50 camelos, dromedários, lhamas e alpacas procedentes de todo o mundo participaram neste sábado de um desfile polêmico perto de Paris para promover a sua contribuição para a humanidade, apesar das críticas dos defensores de animais.

Originários do Peru, Canadá, Catar e Estados Unidos, os animais, enfeitados com as cores das 34 delegações participantes, atraíram curiosos no começo do desfile, na esplanada do Castelo de Vincennes, perto de Paris.

O ato gerou protestos da associação de defesa dos animais Paris Animaux Zoopolis, que condenou o uso dos animais como “objetos de entretenimento” ou “recursos alimentares vulgares”.

O presidente da Federação para o Desenvolvimento dos Camelídeos na França e Europa, Christian Schoettl, que promoveu o desfile, disse que seu objetivo é apoiar “a causa do dromedário” e promover a contribuição "desses heróis dos desertos e planaltos que abastecem milhões de lares em ambientes hostis em mais de 90 países”.

Schoettl lamentou a alteração no percurso inicial, que passaria em frente à Torre Eiffel e à sede da Unesco, devido a uma decisão da prefeitura relacionada com a organização dos Jogos Olímpicos de Paris.

A ONU e a Unesco designaram 2024 como o ano do camelídeo.