Segurança da Boeing em debate durante audiência no Senado americano A segurança dos aviões da fabricante Boeing, tema de várias manchetes nos últimos meses, será examinada nesta quarta-feira (17) no Senado dos Estados Unidos, após as revelações de um engenheiro de controle de qualidade sobre...

Home

Último Segundo

AFP

Segurança da Boeing em debate durante audiência no Senado americano