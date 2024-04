EMMANUEL DUNAND Gendarmes franceses supervisionam a expulsão de migrantes de uma fábrica abandonada em Vitry-sur-Seine, ao sul de Paris, em 17 de abril de 2024

Autoridades francesas expulsaram nesta quarta-feira(17) centenas de migrantes de uma fábrica abandonada em Vitry-sur-Seine, nos arredores de Paris, a 100 dias dos Jogos Olímpicos, e os incentivaram a pegar ônibus para outras regiões.

Organizações de caridade acusaram as autoridades de querer fechar a capital francesa a pessoas sem-teto devido ao evento esportivo, de 26 de julho a 11 de agosto.

No edifício, viviam quase 450 migrantes, a maioria com documentos e que aguardavam por alojamento social, segundo ONGs.

Alguns deixaram o local no início da semana, quando a expulsão foi anunciada. Os cerca de 300 que permaneceram, fizeram suas malas nesta quarta-feira, acompanhados pela polícia e funcionários da imigração, sem incidentes.

A maioria era de homens jovens mas também havia mães com crianças. Do lado de fora, vários ônibus os aguardavam para levá-los a outras cidades como Orleans, no centro do país, ou Bordeaux, no sudoeste.

No entanto, muitos afirmaram que não queriam sair da região de Paris. "Quero ficar aqui", disse Abakar, um sudanês de 29 anos, sem informar o sobrenome. Segundo explicou, estava na região para um curso de logística e lhe foi prometido um trabalho em um supermercado.

As autoridades preparavam um programa para encontrar alojamento para os que pretendem ficar na região parisiense.