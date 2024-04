SAVO PRELEVIC O estilista italiano Roberto Cavalli cumprimenta o público após seu desfile em 10 de junho de 2013 em Budva, Montenegro

O estilista italiano Roberto Cavalli, conhecido por suas estampas de animais e seu estilo chamativo que o tornou o favorito da 'jet set' internacional por décadas, morreu nesta sexta-feira (12) aos 83 anos, informou a imprensa local.

Segundo a agência de notícias italiana Ansa, o designer de moda faleceu em sua casa em Florença após uma longa doença.

Cavalli começou a ganhar destaque na década de 1970, quando estrelas como Sophia Loren e Brigitte Bardot usavam suas roupas que revelavam a pele e que décadas depois foram usadas por celebridades como Kim Kardashian e Jennifer Lopez.

Ele era famoso pelo uso de couro estampado e jeans e sempre apostava no elemento surpresa em seus designs.

Nascido em 15 de novembro de 1940 em Florença, o principal centro de artigos de couro da Itália, ele começou a pintar camisetas para ganhar dinheiro enquanto estudava arte.

Nos anos 1970, abriu uma loja em Saint Tropez, um ponto de encontro da 'jet set' internacional, e apresentou sua coleção em Paris.

Já na década seguinte, os designs exóticos e reconhecíveis de Cavalli contrastavam com o visual minimalista então na moda, mas o estilista retornou com força nos anos 1990 com jeans desgastados que foram um sucesso.

Mais tarde, seu império da moda se expandiu para decoração, vinho, sapatos, joias e até mesmo uma linha de vodka, cujas garrafas eram revestidas de pele de cobra.