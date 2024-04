Francesa bate recorde mundial subindo 110m da Torre Eiffel com os braços e uma corda A francesa Anouk Garnier subiu nesta quarta-feira (10), usando apenas a força dos braços e pernas e uma corda, os 110 metros da Torre Eiffel, do chão até o segundo andar do emblemático monumento...

