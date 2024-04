Elon Musk desafia Alexandre de Moraes por 'censura' no X Elon Musk, proprietário da plataforma X, escalou nesta segunda-feira (8) sua diatribe contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, Alexandre de Moraes, a quem acusa de "censura" na rede social e de ser um "ditador". Mais tarde, Musk voltou a atacar Moraes: "Como foi que @Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil?

Elon Musk desafia Alexandre de Moraes por 'censura' no X