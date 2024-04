EUA culpa Microsoft por 'série de erros' em ataque cibernético chinês Um duro relatório do governo americano descobriu que uma invasão nos servidores da Microsoft por parte de um grupo de hackers chineses ocorreu por uma "série de erros evitáveis" por parte do gigante tecnológico do Vale do Silício. A investigação identificou uma série de decisões operacionais e estratégicas da Microsoft que abriram a porta para a invasão virtual, incluindo a falha para identificar o computador portátil comprometido de um empregado novo após uma aquisição corporativa em 2021.

