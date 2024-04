Empresas não estão preparadas para a IA, diz estudo A maioria dos executivos das principais economias do mundo acredita que a Inteligência Artificial (IA) será um divisor de águas para suas indústrias, mas admite que suas equipes de gestão não possuem conhecimentos para entender seus riscos e benefícios, segundo um estudo publicado nesta sexta-feira (5). Segundo o estudo, 61% da IA poderá representar um divisor de águas para sua indústria, uma proporção que chega a 82% no caso do setor tecnológico e 51% entre os fabricantes de automóveis.

