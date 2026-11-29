Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil Tempestade coloca Juiz de Fora (MG) em alerta máximo

A cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, registrou na madrugada deste domingo (29) uma tempestade, que atingiu um acumulado de 17mm de chuva em apenas três horas. Com isso, a cidade entrou em alerta máximo para risco de deslizamentos.

Até o início da tarde, a Defesa Civil contabilizava 186 ocorrências, sem registro de vítimas ou desabrigados. A previsão de novas chuvas mantém a cidade em alerta.

Foram identificados alagamentos em pontos da cidade. Por volta das 14h de hoje, a maior parte dos alagamentos já havia escoado, conforme a prefeitura. Permaneciam alagadas algumas ruas do Bairro Industrial, na região do córrego Humaitá, e na Rua Senador Feliciano Pena, no Mariano Procópio.

Nesses locais, o nível elevado do Rio Paraíbuna, que alcançou 4 metros de altura, não chegou a transbordar, mas ainda impede o escoamento das águas. No Jardim Esperança, onde a água já baixou, equipes da limpeza urbana iniciaram os serviços de desobstrução das ruas, galerias e retirada de entulhos.

Um casa desmoronou e a família foi socorrida pelos bombeiros. O imóvel foi interditado. Em outro local da cidade, uma mulher foi resgatada pelas equipes de plantão após a casa inundar. Ela morava sozinha e ficou ilhada no imóvel.

A prefeita Margarida Salomão pede a população que não retorne aos imóveis interditados pela Defesa Civil enquanto as chuvas perdurarem.

Neste mês, o acumulado de chuva já chegou a 450 mm, considerado o novembro mais chuvoso da história de Juiz de Fora.

O subsecretário de Proteção e Defesa Civil da cidade, Luís Fernando Martins, informa que "locais com risco extremo para deslizamentos nas encostas não apresentaram grandes instabilidades, devido à demolição de casas feitas anteriormente nessa região, evitando riscos maiores".