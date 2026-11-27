Edilson Rodrigues/Agência Senado Luiz Carlos Trabuco Cappi

A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o Ministério da Fazenda fez o dólar chegar a um patamar próximo de R$ 5,50 na manhã desta sexta-feira (27). A curva consolida uma tendência do mercado desde os primeiros rumores do convite e a indicação de que o pacote fiscal recém-aprovado pelo Congresso era só o começo de um ajuste orçamentário mais rígido.

Foi o suficiente para o Ibovespa, principal índice da Bolsa, subir quase seis pontos antes da metade do pregão. A reação mostra o acerto da escolha.

Com Trabuco, Lula (PT) sinaliza que não vai rasgar o compromisso com as metas fiscais, uma exigência dos agentes representados pelo novo capitão da economia.

Nas bases eleitorais, a escolha produziu rejeições de todo tipo. Grupos de WhatsApp amanheceram com montagens da bandeira do Bradesco e da União Soviética, uma licença poética de bolsonaristas indignados com a parceria aparentemente improvável entre Lula e o ex-CEO de um banco privado.

Entre petistas, sobrou para Trabuco a mesma desconfiança guardada para Joaquim Levy, ex-ministro de Dilma Rousseff, e Antonio Palocci, capitão da economia no primeiro governo Lula. Ambos eram vistos como cães-de-guarda do sacrossanto tripé macroeconômico citado desde a Carta ao Povo Brasileiro: câmbio flutuante, meta de inflação e busca de superávit.

Lula, em vez de escolher um político para a missão e flertar com um cavalo de pau, deu a chave do cofre a um banqueiro – o que tranquilizou outros banqueiros, preocupados com os rumos das contas públicas.

Cabe a ele agora neutralizar o óleo no qual os aliados políticos já preparam a fritura do futuro ministro.

Até ontem, Trabuco era um dos empresários mais próximos do presidente. Ele integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo desde o primeiro mandato. É um crítico dos juros altos e considerado um mediador de conflitos, a exemplo do presidente.

Tudo isso indica que não deve chegar à Esplanada com a arrogância típica de agentes privados que pulam para o serviço público com a missão de catequizar os bárbaros incapazes de controlar os sistemas de inibição orçamentária.

Muitos olham na escolha um caminho parecido com o de Dilma em 2014, quando Joaquim Levy foi recrutado para dar um amansa-leão no mercado mas assumiu uma caneta sem tinta.

Lula faz sua escolha depois de um terceiro mandato marcado pela expansão dos investimentos públicos, caminho inverso de seus dois primeiros governos, quando primeiro economizou, depois abriu o caixa (já com Guido Mantega no lugar de Palocci).

As condições adversas lembram, sim, as enfrentadas pela sua ex-ministra e sucessora após uma dura eleição. Nem por isso a história está fadada a se repetir.



