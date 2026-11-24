Divulgação/Polícia Federal Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou três operações simultâneas nesta terça-feira (24) para investigar grupos suspeitos de movimentar mais de R$ 4,3 bilhões por meio de fraudes em apostas online, conhecidas como bets, e outros golpes digitais. As investigações apontam que os envolvidos utilizavam empresas de fachada, transferências bancárias e criptoativos para ocultar a origem dos recursos.

As ações mobilizam cerca de 130 policiais federais e preveem o cumprimento de 72 mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão temporária em diferentes cidades do Brasil.

As operações foram batizadas de Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce. Além das buscas, as medidas judiciais incluem bloqueio de contas, bens e valores, restrições à movimentação de empresas e impedimentos para a transferência de patrimônio.



Operações atingem cidades de diferentes estados

A Narco Azimut III concentra diligências em municípios de São Paulo e no Paraná. Os mandados são cumpridos em Avaré, Guarulhos, Itatiba, Jundiaí, Mongaguá, São Paulo e Foz do Iguaçu.

Já as operações Narco Oriente e Narco Alicerce abrangem outros municípios paulistas e cidades de diferentes regiões do país. Entre os locais estão São Paulo, Charqueada, Piedade, São Bernardo do Campo e Sorocaba, além de Recife, Cidade Ocidental (GO), Porto Alegre e Brasília.

Os bloqueios financeiros estão entre as principais medidas adotadas. Na Azimut III, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 1,1 bilhão. Na Oriente, o valor chega a R$ 3,2 bilhões.

A operação Alicerce também prevê o bloqueio de bens, direitos e valores, com destaque para imóveis de alto padrão.

Segundo a Polícia Federal, durante o cumprimento dos mandados já foram realizadas prisões temporárias e apreensões de veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos.

Empresas de fachada e criptomoedas eram usadas para esconder dinheiro

As investigações são desdobramentos de apurações anteriores e identificaram estruturas criminosas que utilizavam diferentes mecanismos para movimentar grandes quantias de dinheiro no Brasil e no exterior.

De acordo com a PF, os suspeitos recorriam a empresas, transferências bancárias e criptoativos para dificultar o rastreamento dos valores e esconder sua origem.

Na Narco Oriente, os investigadores identificaram uma organização criminosa com atuação transnacional. O grupo é suspeito de utilizar empresas de fachada e instituições de pagamento para movimentar recursos provenientes de golpes digitais.

Entre as práticas investigadas estão fraudes envolvendo apostas online e falsas ofertas de emprego no exterior.

Nesse último tipo de golpe, as vítimas eram convencidas a realizar depósitos em contas indicadas pelos criminosos, sob a promessa de oportunidades profissionais fora do Brasil.

Investigação apura lavagem de dinheiro e evasão de divisas

O montante superior a R$ 4,3 bilhões foi identificado nas investigações relacionadas às operações Narco Azimut III e Narco Oriente.

Os investigados poderão responder por crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas, entre outras possíveis infrações que podem ser identificadas durante o andamento das apurações.

A Polícia Federal continua investigando o funcionamento da estrutura financeira dos grupos e busca identificar outros possíveis envolvidos, além de esclarecer o destino dos recursos movimentados.