Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil Deputada Talíria Petrone é ameaçada de morte e violência sexual



A deputada federal Talíria Petrone (Psol- RJ) recebeu ameaça de morte às vésperas do Dia da Consciência Negra, lembrado nessa sexta sexta-feira (20). Segundo a parlamentar, trata-se de ameaça explícita de morte, violência sexual e extermínio político, assinada por alguém que se diz representante de um partido neofascista.

Em nota pública, a deputada relatou ainda que, durante a última campanha eleitoral, recebeu pelo menos dez e-mails com ameaças diretas. Ela ressalta que a violência política contra mulheres negras busca esgotar emocionalmente, impor estado de alerta permanente, ameaçar a família e tentar fazer com que recuem.

"Quando um extremista de direita me ataca com ofensas racistas, reivindica um movimento neofascista e descreve minuciosamente uma cena de violência sexual e assassinato em praça pública, ele não está apenas ameaçando uma pessoa. Ele está tentando enviar um recado coletivo para todas as mulheres negras que ousam existir na política, na democracia e no debate público."