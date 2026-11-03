Reprodução/ Caixa Econômica Federal Mega da Virada

A Caixa Econômica Federal abriu nesta terça-feira (3), as apostas para o concurso especial de fim de ano, Mega da Virada 2026, que tem prêmio estimado em mais de R$ 1 bilhão.

O sorteio para a edição deste ano não será realizado na véspera do Réveillon. Os apostadores terão de aguardar até o dia 1º de janeiro de 2027 para conferirem o resultado.

A mudança ocorre após um atraso na edição do ano passado, ocasião em que o sorteio, previsto para 20h do dia 31 de dezembro de 2025, atrasou por conta do volume de apostas, o que provocou, segundo a instituição, instabilidades no sistema.



As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país, bem como pelo aplicativo Loterias Caixa. Para Clientes da Caixa, os jogos podem também ser realizados pelo Internet Banking.