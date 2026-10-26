Plebiscitos para mudança de território
Joédson Alves/Agência Brasil
Plebiscitos para mudança de território

Eleitores de seis municípios brasileiros decidiram, por meio de plebiscitos, mudanças em seus territórios com desmembramentos e incorporações de distritos. As consultas populares ocorreram nesse domingo (25), junto com o segundo turno das eleições para presidente, em quatro municípios de Mato Grosso e dois do Paraná.

Mudanças territoriais em Mato Grosso

Em Mato Grosso, os eleitores de Primavera do Leste e Poxoréu decidiram transferir o distrito de Nova Poxoréu, hoje em Poxoréu, para Primavera do Leste.

Os cidadãos de Cotriguaçu e Colniza definiram que o distrito de Ilhas de Ocupação do Projeto de Assentamento Nova Cotriguaçu, atualmente em Colniza, passará a fazer parte de Cotriguaçu.

Plebiscito no Paraná

No Paraná, os moradores de Chopinzinho e São João decidiram que a Comunidade do Alto Mirim, atualmente pertencente a Chopinzinho, integrará o território de São João.

Homologação dos resultados

A Comissão Apuradora das Eleições Gerais de 2026 deve agora consolidar os resultados das consultas. Os tribunais regionais eleitorais (TREs) deverão proclamar os resultados e encaminhá-los ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para homologação.

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