Reprodução/BandNews Ministro André Mendonça vota no 2º turno

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou na manhã deste domingo (25), no segundo turno das Eleições 2026, em uma escola na região da Octogonal, no Distrito Federal. O magistrado chegou ao local por volta das 9h30 e foi cumprimentado por eleitores, alguns dos quais o receberam com aplausos.

A votação ocorreu na Escola Classe 8 da Octogonal. Enquanto Mendonça se dirigia à seção eleitoral, dois eleitores começaram a aplaudi-lo e foram acompanhados por outras pessoas que estavam no local.

Após comparecer às urnas, o ministro conversou com jornalistas e destacou a importância da participação da população no processo eleitoral. Mendonça afirmou que os brasileiros têm a oportunidade de escolher seus representantes com liberdade e segurança.

O magistrado também agradeceu aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos profissionais de imprensa envolvidos na cobertura das eleições. Ele ressaltou o papel do jornalismo na transparência e na fiscalização do processo eleitoral.

Ministro fala sobre resultado das eleições



Durante a conversa com a imprensa, André Mendonça afirmou esperar que os candidatos eleitos trabalhem em benefício da população e que o resultado das urnas represente o início de um novo ciclo político no país.

O ministro também manifestou a expectativa de que os principais beneficiados pelo resultado das eleições sejam os eleitores e o Brasil.

Além de integrar o STF, André Mendonça ocupa a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cargo que assumiu em maio de 2026.

Neste domingo, os brasileiros votam para escolher o presidente da República. No Distrito Federal e em outros cinco estados, também ocorre o segundo turno para governador. A votação começou às 8h e segue até as 17h, pelo horário de Brasília.