Reprodução Acidente no monotrilho da linha 15-Prata

Um guindaste caiu sobre a via do monotrilho da Linha 15-Prata, em São Paulo, e foi atingido por um trem neste sábado (24). O acidente aconteceu nas proximidades da estação Camilo Haddad, na zona leste da capital paulista. Até o momento, não há informações sobre feridos.

O Metrô de São Paulo confirmou uma ocorrência no local, mas ainda não divulgou detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

No site oficial do Metrô, a seção que informa as condições de funcionamento das linhas apresenta a Linha 15-Prata com sinalização amarela, mas não esclarece o motivo do alerta nem informa quais serviços podem ter sido afetados.

Também não há confirmação sobre possíveis alterações na circulação dos trens ou sobre os danos provocados pela colisão.

Reportagem em atualização