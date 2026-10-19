Imagem gerada por IA Polarização política no Espírito Santo





A disputa entre direita e esquerda pelo Planalto ganhou um desdobramento no segundo turno do Espírito Santo. Um dia depois de Flávio Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas subirem ao palanque de Lorenzo Pazolini (Republicanos) em Vitória, o presidente estadual do PT, João Coser, declarou apoio a Ricardo Ferraço (MDB) e associou o voto no emedebista à reeleição de Lula.

Pazolini reuniu o presidenciável, o governador paulista e outras lideranças nacionais da direita em um ato na orla de Camburi. A mobilização reforçou a aliança na reta final de uma disputa em que o candidato do Republicanos saiu do primeiro turno com 49,65% dos votos válidos, contra 34,06% de Ferraço.

Do lado petista, Coser apareceu com adesivos dos números 15 e 13 no peito e defendeu a continuidade do projeto político estadual. O pedido explícito de votos foi além da orientação oficial do diretório, que havia recomendado rejeitar aliados de Flávio, sem anunciar apoio nominal ao candidato do MDB.

O movimento expõe um dilema para Ferraço, que tenta manter a neutralidade na corrida presidencial. O apoio do chefe do PT pode ajudá-lo a mobilizar eleitores de esquerda, mas também torna mais difícil sustentar distância da polarização.