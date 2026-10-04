Reprodução / Redes Sociais Alan Rick (Republicanos) e Mailza Assis (PP)



Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) foram os mais votados no 1º turno da eleição para o governo do Amazonas neste domingo (4) e vão disputar o 2º turno, no dia 25 de outubro.

Com 49,76% dos votos válidos, Mailza Assis terminou a primeira o primeiro turno à frente, seguida por Alan Rick, que obteve 32,27%.

A disputa definirá quem comandará o Estado pelos próximos quatro anos.

Quem é Mailza Assis (PP)?

Mailza Assis iniciou sua trajetória política na gestão pública municipal, em Senador Guiomard, onde atuou nas áreas de Administração e Assistência Social. Sua projeção estadual veio ao lado de Gladson Cameli, de quem foi primeira suplente no Senado. Em 2019, assumiu a cadeira de senadora pelo Acre, permanecendo no cargo até 2023.

Nas eleições de 2022, foi eleita vice-governadora do Acre na chapa de Gladson Cameli. Em abril de 2026, assumiu o Governo do Estado e passou a comandar o Executivo acreano.

Quem é Alan Rick (Republicanos)?

Alan Rick iniciou sua trajetória política no Acre e ganhou projeção nacional ao ser eleito deputado federal em 2014 pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB), assumindo o mandato em 2015. Foi reeleito em 2018 e, durante sua passagem pela Câmara dos Deputados.

Em 2022, foi eleito senador pelo Acre, com 154.312 votos, correspondentes a 37,46% dos votos válidos.

Em novembro de 2025, retornou ao Republicanos, partido pelo qual havia iniciado sua trajetória no Congresso Nacional, e, em março de 2026, foi escolhido como líder da bancada do partido no Senado.