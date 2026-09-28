Alerta vermelho emitido pelo Inmet vale a partir de sábado
Reprodução/INMET
Alerta vermelho emitido pelo Inmet vale a partir de sábado

Cidades do interior do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil podem registrar temperaturas superiores a 40°C neste início de semana, em decorrência da onda de calor que atinge boa parte do país desde sábado (26).

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo começa a ficar mais ameno na quarta-feira (30), com o avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil.

  • Corumbá (MS);
  • Porto Murtinho (MS);
  • Três Lagoas (MS);
  • Cuiabá (MT);
  • Água Boa (MT);
  • Rondonópolis (MT);
  • Barra do Garças (MT);
  • Goiás (GO);
  • Quirinópolis (GO);
  • Ituiutaba (MG);
  • Jales (SP);
  • Gurupi (TO);
  • Araguaçu (TO).

Aviso vermelho

Até esta terça-feira (29), as maiores temperaturas devem ocorrer principalmente em partes de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

No período, está vigente aviso vermelho para onda de calor, que pode afetar áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

As maiores temperaturas predominarão em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Triângulo Mineiro, com possibilidade de valores superiores a 40°C.

O calor também pode atingir áreas do noroeste do Paraná.

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