Reprodução/INMET Alerta vermelho emitido pelo Inmet vale a partir de sábado

Cidades do interior do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil podem registrar temperaturas superiores a 40°C neste início de semana, em decorrência da onda de calor que atinge boa parte do país desde sábado (26).

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo começa a ficar mais ameno na quarta-feira (30), com o avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil.

Corumbá (MS);

Porto Murtinho (MS);

Três Lagoas (MS);

Cuiabá (MT);

Água Boa (MT);

Rondonópolis (MT);

Barra do Garças (MT);

Goiás (GO);

Quirinópolis (GO);

Ituiutaba (MG);

Jales (SP);

Gurupi (TO);

Araguaçu (TO).

Aviso vermelho

Até esta terça-feira (29), as maiores temperaturas devem ocorrer principalmente em partes de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

No período, está vigente aviso vermelho para onda de calor, que pode afetar áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

As maiores temperaturas predominarão em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Triângulo Mineiro, com possibilidade de valores superiores a 40°C.

O calor também pode atingir áreas do noroeste do Paraná.