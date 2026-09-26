Aeroporto de Confins suspende voos após problema na pista
Reprodução / Redes Sociais
Aeroporto de Confins suspende voos após problema na pista

A pista do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins foi liberada para funcionamento às 15h08 deste sábado (26) após ficar interditada totalmente para pousos e decolagens. A informação é da concessionária que administra o local, a BH Airport.

A interrupção, causada por um problema na pista, acarretou o cancelamento de 45 voos (pousos ou decolagens) neste sábado. O aeroporto é o segundo maior em destinos domésticos no Brasil.

“O aeroporto mantém contato com as companhias aéreas e acompanha a retomada gradual das operações ao longo do dia", informou a concessionária em nota. Os passageiros devem consultar diretamente suas companhias para obter informações atualizadas sobre seus voos”, destacou a BH Airport, em nota.

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