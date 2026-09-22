Nelson Jr./Ascom/TSE TRE-RJ fará auditoria para fiscalizar urnas

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realiza, na véspera do primeiro turno das eleições, no dia 3 de outubro, às 8h, audiência pública que definirá as 43 seções cujas urnas eletrônicas passarão por um dos tipos de auditoria previstos no primeiro turno.

As seções poderão ser sorteadas ou indicadas por partidos políticos e outras entidades fiscalizadoras. A cerimônia é pública e será realizada no TRE, no centro do Rio.

Auditorias



Dos equipamentos selecionados, 31 passarão pelo Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, que será feito no domingo (4), durante o horário de votação, na Sala de Sessões do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ).

Duas urnas serão escolhidas para serem instaladas na Fundação Getulio Vargas (FGV) e passarão pelo Teste de Integridade com Biometria.

Além dessas, serão selecionadas, entre todas as seções eleitorais do estado, mais dez urnas que passarão pelo Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, realizado nas próprias seções sorteadas ou escolhidas antes do início da votação.

A audiência pública será transmitida ao vivo pelo canal do TRE-RJ no YouTube.