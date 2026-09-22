Foto: Divulgação/Defesa Civil Estadual Defesa Civil alerta para risco de inundação

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul anunciou alerta de risco muito alto, com vigência até as 6h40 desta quarta-feira (23), para inundação no Rio Taquari, entre Venâncio Aires e General Câmara.

Nesse grau de severidade de alerta, o órgão orienta que a população busque abrigo ou permaneça em locais de segurança até cessarem as fontes de risco.

Além disso, não se deve voltar para áreas que foram evacuadas até que os órgãos oficiais confirmem a segurança do local.

Em relação a animais domésticos, caso precise sair rapidamente, a orientação é levá-los junto ou deixá-los soltos de guias, coleiras ou gaiolas.

Tempestades



Nessa segunda-feira (21), uma pessoa morreu em Pelotas (RS) após o forte temporal que atingiu o estado. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima era um motociclista – atingido pela queda de fios de alta tensão no momento do temporal na cidade.

De acordo com a prefeitura de Pelotas, o evento climático, caracterizado principalmente por um forte vendaval que chegou a alcançar 89 km/h, provocou destelhamentos, quedas de árvores e de postes e falta de energia em diversos pontos da cidade. causaram a morte de um menino de oito anos. Outra pessoa ficou ferida após uma árvore atingir uma residência.