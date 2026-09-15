Reprodução Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro terá eleição na segunda-feira

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) já indeferiu registros de 15 candidatos à eleição deste ano, por entender que há indícios de vínculos com organizações criminosas.

A maioria das candidaturas é para o cargo de deputado estadual (11). Também há três postulantes a deputado federal e um a suplente de senador.

Oito desses candidatos tiveram o registro indeferido apenas na sessão de segunda-feira (14). Cinco deles pela aplicação da tese de “milícia de gravata”, que abrange as organizações criminosas voltadas à prática de crimes contra a administração pública.

De acordo com o presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, por meio de nota divulgada pelo tribunal, não há qualquer tolerância da Corte com a atuação do tráfico de drogas e das milícias.

"[O tribunal] agiu com rigor para proteger a democracia. Não é possível permitir que as organizações criminosas se apossem das estruturas de poder do estado pela via eleitoral.”