Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Reprodução Cacique Raoni é importante voz pelos direitos indígenas e meio-ambiente

O cacique Raoni Metuktire, de 94 anos, foi diagnosticado com câncer no aparelho digestivo e passou a receber cuidados paliativos em casa, em Peixoto de Azevedo, no estado de Mato Grosso. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (14) pelo Instituto Raoni.

Exames confirmaram um adenocarcinoma pouco diferenciado. Segundo o instituto, a idade, as condições de saúde do líder indígena e os riscos de tratamentos mais agressivos levaram as equipes médicas a indicar os cuidados paliativos.

O acompanhamento busca controlar dores e outros sintomas, prevenir complicações e preservar a qualidade de vida. Raoni conta com assistência médica e de enfermagem, fisioterapia e cuidados com alimentação e hidratação. Ele permanece próximo da família e de seu povo.

O tratamento também respeita as tradições Mẽbêngôkre. Raoni é pajé e continua acompanhado por pajés de sua confiança, além das equipes de saúde.

O diagnóstico ocorre após uma série de problemas de saúde enfrentados neste ano. Em junho, Raoni sofreu uma grave obstrução intestinal provocada pelo tumor e precisou ser transferido para São Paulo. No Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ele passou por uma cirurgia para restabelecer a passagem dos alimentos.

Na ocasião, o cacique também tratava uma pneumonia aspirativa e desidratação. Depois da cirurgia, apresentou melhora, mas permaneceu internado para acompanhamento. Nos meses anteriores, Raoni também havia sido internado com problemas respiratórios.

Raoni é uma das principais lideranças indígenas do país e ganhou reconhecimento internacional por sua atuação na defesa dos povos indígenas e da Amazônia. O Instituto Raoni pediu respeito à privacidade do cacique e da família durante o tratamento.