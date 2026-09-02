Reprodução Anvisa interdita água mineral por contaminação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (2), a interdição cautelar da Água Mineral sem Gás da marca Vitoriosa. A medida foi tomada após um teste microbiológico detectar a presença de coliformes totais no produto.

A análise foi realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ), que apontou resultado insatisfatório no ensaio microbiológico, com detecção de bactérias em amostra de 250 ml.

O produto é fabricado pela GEPF Agroindústria Ltda. A interdição tem caráter preventivo e temporário e impede que a água seja comercializada ou consumida enquanto as autoridades realizam as providências necessárias para investigar o caso.

Produto não deve ser consumido

Segundo a Anvisa, a interdição cautelar permanece válida durante a realização de testes, provas, análises e outras medidas necessárias para esclarecer a situação e verificar a segurança do produto.

Por isso, a orientação é que a água mineral da marca Vitoriosa abrangida pela medida não seja consumida nem comercializada até que sua segurança seja comprovada.

A medida foi formalizada por meio da Resolução RE nº 3.441/2026, publicada no Diário Oficial da União.

Quais são os riscos para a saúde

Os coliformes totais são um grupo de bactérias utilizado como indicador da qualidade microbiológica da água. A presença desses microrganismos pode sinalizar falhas nas condições de higiene, no tratamento ou na proteção da água contra contaminações.

A detecção de coliformes totais, por si só, não significa necessariamente que a água contenha bactérias causadoras de doenças. No entanto, o resultado indica que o produto apresentou uma condição microbiológica considerada insatisfatória e precisa ser investigado.

Dependendo do tipo de contaminação presente, o consumo de água contaminada pode estar associado a problemas gastrointestinais, como diarreia, náuseas, vômitos e dores abdominais.

Por esse motivo, a interdição cautelar funciona como uma medida de proteção à população enquanto são realizadas novas análises e investigada a origem do problema.

O que fazer se tiver a água em casa

Quem tiver a água mineral da marca Vitoriosa deve evitar o consumo e não comercializar o produto enquanto a interdição estiver em vigor.

A Anvisa recomenda que os consumidores acompanhem as orientações oficiais sobre a medida e aguardem a conclusão da investigação para saber se o produto poderá voltar a ser comercializado.





A interdição é cautelar, ou seja, não representa necessariamente uma conclusão definitiva de que todo o produto esteja contaminado. A medida será mantida até que as autoridades concluam as análises e determinem as providências cabíveis.