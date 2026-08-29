Um castelo de quatro andares sustentado por 40 mil garrafas plásticas virou o cartão de visitas de um projeto de reaproveitamento de plástico no Panamá. A obra fica em Isla Colón, no arquipélago caribenho de Bocas del Toro, levando a assinatura do canadense Robert Bezeau, que trocou Montreal pelo calor tropical e acabou fundando o Plastic Bottle Village.
Robert chegou à ilha no fim da década de 2000 e, ao contrário do que esperava, encontrou praias tomadas por lixo. O turismo crescia mais rápido do que a capacidade local de recolher os resíduos, com garrafas PET se acumulando no tereno. Em 2012, o canadense montou um programa de reciclagem com um caminhão e uma equipe passando pela cidade duas vezes por semana. Entre agosto e dezembro daquele ano, o grupo juntou cerca de 60 mil sacos de lixo. No período de um ano e meio, o número de garrafas já passava de um milhão.
Apesar dos progressos, recolher era só metade do problema de Robert. A dúvida do que fazer com tantas garrafas foi o que levou o homem a inventar um método de construção próprio. As garrafas vazias usadas pelo canadense entram em gaiolas de aço que comportam de 120 a 300 unidades, conforme o tamanho, se encaixando umas nas outras dentro das paredes. Por cima, é produzida uma camada de cimento de cerca de 2,5 centímetros de cada lado.
O truque não está só no uso das garrafas plásticas, mas no ar preso dentro de cada uma. Garrafas cheias funcionam como uma bolha isolante, o que segura a troca de calor entre a rua e o interior da casa. Num lugar onde a temperatura externa da parede chega a 35°C, o ambiente de dentro fica bem mais fresco sem precisar de ar-condicionado. Por fim, as construções de Robert ainda resistem a abalos sísmicos, sendo uma vantagem enorme numa região sujeita a terremotos.
O maior castelo do mundo feito por garrafas plásticas
A parte mais famosa do vilarejo atende pelo nome de Castillo Inspiración. Erguido em 2017, o castelo tem 14 metros de altura, quatro pavimentos, quartos de hóspedes, área de jantar no terceiro piso e um mirante no telhado. No mesmo ano, o Guinness World Records o reconheceu como o maior castelo do mundo feito de garrafas plásticas. Quatro anos depois, Robert ainda anexou uma masmorra de 10 mil garrafas, com seis celas adaptadas para hospedar até 16 pessoas.
Robert explicou que um castelo rende mais fotos, mais visitantes e mais holofote do que uma vila de casas comuns, mesmo que a técnica por trás seja idêntica. Dessa forma, o lugar misturou ecoturismo, educação ambiental e moradia num pacote só, chegando a receber o prêmio Energy Globe Award.
O canadense tem planos ambiciosos a longo prazo. Robert estima a construção de 120 residências particulares num terreno de mais de 330 mil metros quadrados, cada uma com captação de água, fossa séptica e ligação elétrica, seguindo modelos planejados por escritórios de arquitetura panamenhos. Segundo a projeção, uma casa de dois andares e 280 metros quadrados sairia por volta de US$ 70 mil, cerca de R$ 360 mil.