Leobark Rodrigues/Secom/MPF Dona da Betnacional é alvo de operação contra lavagem e sonegação

A dona da Betnacional, o grupo NSX Brasil, é alvo da Operação Jogo de Sombras, deflagrada nesta sexta-feira (28) pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Receita Federal. A ação investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas à exploração de apostas esportivas.

Ao todo, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). Segundo os investigadores, o grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.

A NSX Brasil possui autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, para operar a Betnacional no país.

Investigação mira operações no Brasil e no exterior

De acordo com a apuração do MPF e da Receita, as possíveis irregularidades teriam ocorrido tanto antes quanto depois da regulamentação do mercado de apostas de quota fixa no Brasil.

A investigação aponta que a NSX teria criado uma empresa de fachada em Curaçao para simular que a operação da plataforma de apostas era realizada fora do país antes da regulamentação do setor.

No entanto, os investigadores afirmam que empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam as responsáveis efetivas pela operação da plataforma no território nacional.

Dinheiro teria circulado entre Brasil e exterior

Outro ponto investigado é a utilização de instituições de pagamento e estruturas financeiras para movimentar recursos entre o Brasil e outros países.

Segundo a Receita Federal, parte do dinheiro enviado ao exterior teria retornado posteriormente ao país por meio de pagamentos classificados como prestação de serviços.

Para os investigadores, o mecanismo pode ter sido utilizado para dar aparência de regularidade à repatriação de valores que haviam sido enviados anteriormente para fora do Brasil.

A investigação também identificou indícios de uso de chamadas contas bolsão, mantidas em fintechs, que são empresas inovadoras que usam a tecnologia para oferecer serviços financeiros de forma 100% digital. Essas contas teriam sido utilizadas para dificultar o rastreamento do caminho percorrido pelo dinheiro e a identificação dos beneficiários finais.

Suposta sonegação continuou após regulamentação

As suspeitas não se limitam ao período anterior à regulamentação das apostas de quota fixa.

Conforme as investigações, parte das estruturas utilizadas anteriormente teria sido adaptada para continuar possibilitando práticas que poderiam resultar em sonegação fiscal mesmo após a entrada em vigor do novo marco regulatório.

Entre os fatos investigados está a declaração ao Fisco de despesas que seriam fictícias. A suspeita é de que esses gastos tenham sido utilizados para reduzir de forma indevida a base de cálculo dos tributos devidos a partir de 2025.

O que é a Operação Jogo de Sombras

A operação é conduzida pelo Ministério Público Federal e pela Receita Federal e busca reunir documentos e outros elementos que possam esclarecer a origem, a movimentação e a destinação dos recursos relacionados às atividades de apostas do grupo.

A autorização para funcionamento da Betnacional no mercado regulado não impede a apuração de eventuais irregularidades tributárias ou financeiras. Segundo os órgãos envolvidos, a investigação analisa operações realizadas em diferentes períodos e estruturas empresariais.





Até o momento, as suspeitas são objeto de investigação e não representam condenação ou comprovação definitiva de crimes.

O iG entrou em contato com a Betnacional e o grupo NSX Brasil para um posicionamento sobre a operação, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.