Redes sociais/Reprodução Homenagem a Lito Sousa

Um piloto brasileiro usou um avião para homenagear o influenciador e especialista em aeronaves Lito Sousa. A homenagem foi feita durante um voo e foi divulgada nas redes sociais no final da noite desta segunda-feira (24). Veja:

O nome de Lito foi escrito nos céus dos Estados Unidos, em uma região próxima à cidade de Dallas, no Texas, com um Cessna 150, de matrícula N9476U.

O percurso para o nome do influenciador levou cerca de três horas. O objetivo era fazer o nome de Lito maior que a cidade de São Paulo.

O piloto que prestou a homenagem é Enderson Rafael. A homenagem foi feita após Lito ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

Nas redes sociais, Rafael publicou fotos da homenagem e deu detalhes da homenagem ao amigo. Ele relembrou ter sido o primeiro passageiro de Lito e, de acordo com o piloto, a homenagem, ao todo, somou 80 quilômetros de comprimento e 30 quilômetros de altura.

É a minha maneira de prestar homenagem a esse grande nome da aviação e um grande amigo também. Um beijo gigante pro Lito, pra Mila, Malone e todo mundo, todos os amigos, todo mundo que está ajudando. Hoje a gente escreveu o nome do Lito aqui sobre Texas, muito maior do que vocês já viram antes. 80 quilômetros de comprimento, mais ou menos, e 30 quilômetros de altura."

O voo foi acompanhado por centenas de pessoas na plataforma FlightRadar24 e se tornou um dos mais rastreados da história do site.

Mobilização por Lito Souza

O caso do influenciador, ex-mecânico de aviação e piloto Lito Sousa vem ganhando grande mobilização nas redes sociais. Ele foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

A doença não tem tratamento e causa a perda progressiva dos movimentos, além de demência. A informação do caso de Lito foi confirmada pela família na última sexta-feira, dia 21 de agosto.

Nas redes sociais, seguidores pediam a inclusão do piloto no estudo experimental com o medicamento ION717, da farmacêutica Ionis Pharmaceuticals.

No último sábado, a esposa de Lito, Mila Seidl, usou as redes sociais para informar que ele está na lista de espera da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para uma possível participação em testes relacionados à doença.

Atualmente, Lito está internado no Hospital Albert Einstein, no entanto, sua esposa já confirmou que ele passará a receber tratamento médico em casa, por meio do regime home care.

Reprodução/Instagram/@lito Lito faz apelo urgente por tratamento experimental em Harvard.





O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob?

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença priônica humana rara, neurodegenerativa, progressiva e, até o momento, sem cura. O quadro costuma começar com demência, perda de memória e tremores e, com o tempo, evolui com outros sinais neurológicos que afetam diferentes regiões do cérebro simultaneamente.

Vale destacar que a doença é considerada rara, ou seja, existem poucos registros pelo mundo desde sua primeira notificação, nos anos 60. De acordo com um levantamento do Ministério da Saúde, de 2005 a 2021 foram registradas no Brasil 1.576 notificações de casos suspeitos da doença de Creutzfeldt-Jakob.

Entretanto, entre esse número, apenas 34% foram confirmados. Ou seja, cerca de 547 casos da doença em 16 anos.



