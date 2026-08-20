Reprodução/redes sociais Ônibus com passageiros bate em avião da Gol em Guarulhos

Um ônibus que levava passageiros até um avião da Gol bateu na asa da aeronave durante o embarque no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na manhã de quarta-feira (19). Ninguém ficou ferido.

O avião, um Boeing 737 Max 8 que faria o voo G3 7480 para Assunção, no Paraguai, estava parado em uma área remota do aeroporto quando ocorreu a batida. O ônibus levava o primeiro grupo de passageiros até o local.

O veículo atingiu a ponta da asa esquerda. Imagens feitas depois do acidente mostram o ônibus parado muito próximo ao avião.

A Gol decidiu trocar o avião antes de continuar o embarque. Os passageiros seguiram viagem em outro Boeing da companhia, e o voo saiu de Guarulhos cerca de uma hora depois do horário previsto.

O avião atingido ficou em Guarulhos para passar por avaliação e reparos antes de voltar a voar. Não foram divulgados detalhes sobre o tamanho do dano causado na asa.

Segundo a Gol, o ônibus envolvido na batida pertence à empresa que administra o aeroporto. A companhia afirmou que ninguém se feriu e que tomou as medidas necessárias para que os passageiros continuassem a viagem em segurança.

Passageiros embarcavam por ônibus

O avião estava no chamado pátio remoto, área em que a aeronave fica estacionada longe da ponte de embarque. Nesses casos, os passageiros saem do terminal e são levados até o avião de ônibus.

O próprio Aeroporto de Guarulhos mantém áreas específicas para esse tipo de embarque em voos nacionais e internacionais.