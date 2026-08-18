Reprodução/ X Danos registrados após terremoto em Granada, na Espanha

Tremores de terra voltaram a atingir Granada, no sul da Espanha, na madrugada desta terça-feira (18). Segundo o Instituto Geográfico Nacional (IGN), ao menos quatro terremotos, com magnitudes entre 3,9 e 4,8, foram sentidos nas últimas horas. Desde sexta-feira (14), já foram registrados 432 tremores na região localizada entre 2 e 12 quilômetros ao sul da cidade. A maioria das ocorrências é considerada leve, mas alguns abalos provocaram danos e assustaram moradores e turistas.

Os dois terremotos mais fortes da série, de magnitude 4,8, tiveram epicentro na localidade de Alhendín e foram sentidos em mais de 500 localidades, principalmente em partes da Andaluzia, Múrcia, sul de Castela-La Mancha e também em alguns pontos de Madrid. O IGN informou que os danos provocados pelos tremores continuam sendo avaliados. Segundo a Junta de Andaluzia, ao menos três pessoas sofreram ferimentos leves devido aos tremores desta terça-feira e receberam atendimento.

A prefeitura de Granada declarou situação de emergência. Nas últimas horas, a polícia local recebeu 229 pedidos de ajuda ou alertas, enquanto os bombeiros atenderam 168 ocorrências relacionadas aos terremotos. Repartições públicas que não prestam serviços essenciais permanecerão fechadas por tempo indeterminado, incluindo museus e instalações esportivas. A prefeita Marifrán Carazo pediu que a população mantenha a calma e comunique às autoridades eventuais rachaduras em construções ou sinais de movimentação do terreno.