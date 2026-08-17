NELSON JR/TSE Os brasileiros têm encontro marcado com as urnas no dia 4 de outubro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou nesta segunda-feira (17) a campanha Eleições 2026 – Coisa de Pele para estimular a participação dos eleitores no pleito de outubro. Durante o lançamento, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, afirmou que a iniciativa pretende mostrar que o eleitor deve ser o protagonista das eleições. Segundo ele, a democracia se torna concreta quando as pessoas participam, buscam informações, respeitam as diferenças e exercem livremente o direito de escolher seus representantes.

O nome da campanha faz alusão ao clássico musical Coisa de Pele, do cantor Jorge Aragão. A iniciativa apresenta uma série de vídeos e spots de áudio que apostam na diversidade racial e cultural do país para conscientizar os eleitores sobre a importância do voto. Também foram produzidos vídeos com esclarecimentos sobre a ordem de votação, justificativa de voto e outras informações sobre o processo eleitoral. Segundo Nunes Marques, a proposta é fazer uma campanha próxima do eleitor, inclusiva e brasileira. Os vídeos já estão disponíveis nos perfis do TSE nas redes sociais.

O primeiro turno das eleições gerais será realizado no dia 4 de outubro, quando serão escolhidos deputados federais, estaduais e distritais, governadores, senadores e o presidente da República. O segundo turno está marcado para o dia 25 e poderá ocorrer nas disputas para governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas caso nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos válidos, excluídos brancos e nulos, no primeiro turno.