IMDB Hayden Panettiere

A atriz Hayden Panettiere, conhecida mundialmente pelos papéis em "Heroes" e "Nashville", morreu aos 36 anos. A informação foi confirmada à ABC News por um representante da artista. Até a madrugada desta segunda-feira (17), a causa da morte não havia sido divulgada.

O pai da atriz, Alan “Skip” Panettiere, também confirmou a morte e pediu privacidade para a família. Em comunicado, ele lembrou a filha como uma pessoa que levou alegria tanto a quem conviveu com ela quanto ao público que acompanhou sua carreira.

Hayden deixa a filha Kaya, nascida em 2014, do relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

A morte encerra uma trajetória iniciada quando Hayden ainda era criança. Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos da televisão dos Estados Unidos nos anos 2000, ela participou de comerciais e novelas e trabalhou como dubladora. Em 1998, deu voz à personagem Dot em "Vida de Inseto", da Pixar. O trabalho no álbum narrado da animação rendeu a ela uma indicação ao Grammy.

No cinema, esteve em "Duelo de Titãs", lançado em 2000 e estrelado por Denzel Washington, e mais tarde passou pela franquia "Pânico". Hayden viveu Kirby Reed em "Pânico 4", de 2011, e retornou à personagem em "Pânico VI", mais de uma década depois. O retorno da atriz à franquia foi noticiado pelo iG quando a escalação foi anunciada.

Quem foi Hayden Panettiere

Nascida em 21 de agosto de 1989, no estado de Nova York, Hayden começou a aparecer diante das câmeras ainda bebê. Na infância, passou por produções como a novela "One Life to Live" antes de construir uma carreira que atravessaria televisão, cinema, música e dublagem.

Reprodução/Instagram Hayden Panettiere

A fama internacional veio em 2006, com "Heroes". Na série da NBC, Hayden interpretava Claire Bennet, uma líder de torcida capaz de se regenerar depois de sofrer ferimentos. A personagem se tornou uma das figuras centrais da produção e transformou a atriz em estrela mundial.

Outro papel marcante veio em "Nashville". Entre 2012 e 2018, ela interpretou a cantora Juliette Barnes, personagem marcada por conflitos familiares, fama e pressão profissional. A atuação rendeu a Hayden duas indicações ao Globo de Ouro, em 2013 e 2014.

Nos últimos anos, a atriz também passou a falar publicamente sobre partes difíceis da própria vida. Ela relatou problemas com álcool e dependência, depressão pós-parto e períodos de tratamento. Em maio deste ano, lançou a autobiografia "This Is Me: A Reckoning", na qual escreveu sobre carreira, maternidade, recuperação, violência doméstica e perdas pessoais.

Uma dessas perdas foi a morte do irmão mais novo, Jansen Panettiere, em fevereiro de 2023, aos 28 anos. A família informou posteriormente que ele morreu em decorrência de complicações relacionadas ao aumento do coração e a um problema na válvula aórtica. O caso e a relação entre os irmãos também foram abordados pelo iG após a divulgação da causa da morte.

Hayden havia retomado o trabalho depois de um período afastada dos sets. Seu papel mais recente foi no suspense psicológico "Sleepwalker", lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026. No filme, interpretou uma mãe em luto que passa a sofrer episódios de sonambulismo.

A família não informou as circunstâncias da morte.