Santos
Raul Baretta/Santos FC
Santos

O Santos recebe o Macará nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana. O duelo acontece no Estádio Vila Belmiro, em Santos, às 19h.

O Peixe entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão após uma derrota diante do Athletico-PR por 2 a 0.

Devido à pressão da torcida por resultados, a tendência é que Cuca escale Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo para ter uma maior posse de bola no meio-campo.

Além disso, o treinador tem o retorno de Neymar, que cumpriu suspensão na última rodada.

Lucas Veríssimo, Moisés, Vinícius Lira, Gustavo Henrique e Pepê Fermino, por outro lado, seguem no departamento médico  e não enfrentam o clube equatoriano.

Já o Macará do técnico Guillermo Sanguinetti vem de uma vitória contra o Barcelona SC por 2 a 1. 

Para o confronto em São Paulo, a equipe deve priorizar mais a saída de bola e a compactação defensiva, apostando em contra-ataques pelos corredores laterais.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Santos - Cuca: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo; Neymar, Caballero e Gabigol.

Macará - Guillermo Sanguinetti: Rodrigo Rodríguez; Bolanos, Ayala, Marrufo e Etchebarne; Martín Telo, Martín Miranda e José Luis Cazares; Jean Estacio, Franco Posse e Augustin Campana. 

Data:  13/08 (quinta-feira).
Horário: 19h (de Brasília).
Local:  Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo
Arbitragem:  Kevin Ortega (Peru)
Onde assistir: ESPN e Disney+

*Estagiária sob supervisão


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