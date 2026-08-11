Cesar Greco/Palmeiras Palmeiras

O Palmeiras recebe o Cerro Porteño nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. A bola rola no Nubank Parque, em São Paulo, às 19h.

Líder do Brasileirão, o Alviverde chega para a fase eliminatória após um empate diante do Internacional por 0 a 0.

Devido à pressão da torcida por resultados, a tendência é que o técnico Abel Ferreira escale Andreas Pereira e Marlon Freitas, visando uma maior posse de bola no meio-campo.

Além disso, para quebrar as linhas defensivas, os paulistas devem tentar jogadas pelos corredores laterais.

No entanto, Bruno Fuchs, Jefté, Khellven e Paulinho seguem no departamento médico. Já Gustavo Gómez iniciou transição física e ainda é dúvida.

O time paraguaio de Ariel Holan, por sua vez, perdeu para o Sportivo Ameliano, por 1 a 0.

Para o confronto contra o Verdão, os paraguaios tendem a investir em um jogo sem bola e lançamentos longos, buscando Vegetti e Torres.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Palmeiras - Abel Ferreira: Carlos Miguel; Emiliano Martínez (Gustavo Gómez), Murilo e Barboza; Allan, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Maurício e Piquerez; Arias e Flaco López.



Cerro Porteño - Ariel Holan: Roffo; Cañete, Velázquez, Pérez e Chaparro; Paredes, Da Motta, Morel e Domínguez; Torres e Vegetti.

Data: 12/08 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo

Arbitragem: Nicolás Taran (Uruguai)

Onde assistir: Paramount+

*Estagiária sob supervisão







